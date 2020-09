Zaniolo ko: come cambia (se cambia) il mercato della Roma? (Di martedì 8 settembre 2020) Il grave infortunio subito in Nazionale complica una sessione di mercato già difficilissima di suo: Fonseca e la dirigenza ragionano. Leggi su 90min

OfficialASRoma : In un momento come questo, vogliamo far sentire la vicinanza dei tifosi giallorossi a Nicolò Zaniolo. Scrivete qu… - RealPiccinini : In bocca al lupo di cuore a #Zaniolo per l’intervento di domani. Era tanto tempo che non vedevo un talento così pur… - MassMarianella : Grande vittoria ieri x l'Italia con un abbraccio speciale a Zaniolo. Splendido lavoro di @robymancio Con i giovani… - PPirajno : RT @AndrewMari1988: Domanda secca: dalla Spagna si parla di un interessamento dell'#ASRoma per Josè #Callejon. Vi piacerebbe come 'soluzion… - bickster75 : RT @AndrewMari1988: Domanda secca: dalla Spagna si parla di un interessamento dell'#ASRoma per Josè #Callejon. Vi piacerebbe come 'soluzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo come Infortunio Zaniolo, ecco come può cambiare il mercato della Roma Corriere dello Sport Perin a Zaniolo: «So cosa stai passando. Resisti, siamo tutti con te»

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Ieri sera, durante la sfida di Nations League tra Olanda e Italia vinta 0-1 per gli azzurri grazie alla rete di Nicolò Barella, Zaniolo è ...

Zaniolo, lesione al legamento del crociato. Ecco i tempi del recupero

"Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ringrazio tutti quan ...

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Ieri sera, durante la sfida di Nations League tra Olanda e Italia vinta 0-1 per gli azzurri grazie alla rete di Nicolò Barella, Zaniolo è ..."Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ringrazio tutti quan ...