Zaniolo | gli esami confermano la rottura del crociato dopo la vittoria con l’Olanda Il calciatore lascia Villa Stuart visibilmente stizzito

Gli esami a cui Nicolò Zaniolo si è sottoposto a Villa Stuart hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore della Roma, infortunatosi durante Olanda-Italia, ha lasciato la clinica: l'operazione è prevista per domani.

