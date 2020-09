Zaniolo, confermata la rottura del legamento del ginocchio: domani l’operazione (Di martedì 8 settembre 2020) La notizia che nessuno voleva sentire è arrivata puntuale, spaventosa come l’urlo di Nicolò mentre cadeva a terra. Zaniolo ha riportato la rottura del legamento del ginocchio sinistro nella gara di Nations League tra Italia e Olanda. La conferma è arrivata in mattinata, a Villa Stuart, dove il centrocampista della Roma si è recato per sottoporsi ad esami specialistici. È arrivato senza stampelle, con andatura sicura si è infilato nella clinica romana in attesa di conoscere il responso. Il destino non è stato clemente, ancora una volta. A poche settimane dal recupero dalla lesione del crociato del ginocchio, l’altro, quello destro, Nicolò si è fermato ancora mentre correva spedito verso la ripresa totale. “Ringrazio tutti ... Leggi su italiasera

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Infortunio #Zaniolo: l'esito degli esami ?? Confermata, purtroppo, la rottura del legamento cr… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA PREVISTA PER DOMANI OPERAZIONE A NICOLÒ ZANIOLO CONFERMATA LA ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO SINISTR… - MarioGiunta : Brutte notizie per la Roma. Confermata la rottura del legamento crociato sinistro per Zaniolo. Si opera domani! In… - davideinno85 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA PREVISTA PER DOMANI OPERAZIONE A NICOLÒ ZANIOLO CONFERMATA LA ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO SINISTRO ?? https… - news24_napoli : Notizie Serie A – Zaniolo: confermata la rottura del crociato -