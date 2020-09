Zaniolo che sfortuna: rottura del crociato e altra operazione (Di martedì 8 settembre 2020) Non c'è pace per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma e della Nazionale italiana ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Uscito anzitempo dalla sfida della Nazionale disputata nella notte contro l'Olanda, il giocatore aveva fatto temere il peggio. Questa mattina il triste verdetto.Zaniolo: rottura del crociatocaption id="attachment 1018541" align="alignnone" width="814" Zaniolo (getty images)/captionLa notizia che nessuno voleva leggere, tantomeno il diretto interessato: per Nicolò Zaniolo legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rotto, domani ci sarà l'operazione a Villa Stuart. In queste ore le visite mediche per capire ... Leggi su itasportpress

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - capuanogio : Prof #Ferretti: 'Per #Zaniolo distorsione al ginocchio importante, domani valuteremo. E' ovvio che lui sia molto pr… - Agenzia_Ansa : #NationLeague Italia batte Olanda 1-0, decide un gol di Barella Bella prestazione degli azzurri che ora guidano il… - Paolino290681 : RT @JPeppp: Non ci son colori che tengano! Forza Nicolò ?? #Zaniolo - robtor83 : In bocca al lupo a #Zaniolo, il talento più puro del calcio italiano che merita di rifarsi con un grande #Euro2020 è la speranza di tutti ???? -