Zangrillo: «Per Berlusconi quadro in costante miglioramento» (Di martedì 8 settembre 2020) “Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti”. E’ quanto si legge nel bollettino firmato dal dottor Alberto Zangrillo sulle condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele dopo aver contratto il coronavirus. Al quinto giorno di ricovero … L'articolo Zangrillo: «Per Berlusconi quadro in costante miglioramento» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

dellorco85 : Ormai è scientificamente provato che, per il bene di tutti, #Zangrillo non debba più parlare davanti ad una telecam… - Corriere : Zangrillo s’impunta per sottoporrlo a una Tac. Berlusconi, a quel punto, esce di casa per raggiungere l’ospedale di… - fattoquotidiano : SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO Il bollettino di Zangrillo: “Paziente a rischio per età e patologie pregresse ma al m… - graziacalore : 'INZISTISCO' non avendo avuto risposta nè seguaci: <perchè il PROF ZANGRILLO non ha adottato la terapia col PLASMA?… - MauroPelizzoni2 : @enrigoletto @YesIKnowMyWay65 @MMmarco0 Se non sei abituato a comunicare, confrontati prima di parlare. Vale anche per Zangrillo -