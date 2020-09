Zangrillo, ‘Condizioni di Berlusconi in costante miglioramento’ (Di martedì 8 settembre 2020) L’aggiornamento dell’8 settembre sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele dopo essere risultato positivo al coronavirus. Le condizioni di Berlusconi sono in costante miglioramento, ha dichiarato Zangrillo nell’aggiornamento dell’8 settembre sulle condizioni di Silvio Berlsuconi, ricoverato dopo essere risultato positivo al coronavirus. Prosegue quindi in senso positivo la degenza del leader di Forza Italia. Non si esclude che entro la fine della settimana possano emergere informazioni sui tempi previsti per le dimissioni dell’ex Presidente del Consiglio. Berlusconi, il bollettino medico dell’8 settembre: parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti “Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare ... Leggi su newsmondo

