Zangrillo, ‘Condizioni di Berlusconi in constante miglioramento’ (Di martedì 8 settembre 2020) L’aggiornamento dell’8 settembre sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele dopo essere risultato positivo al coronavirus. Le condizioni di Berlusconi sono in costante miglioramento, ha dichiarato Zangrillo nell’aggiornamento dell’8 settembre sulle condizioni di Silvio Berlsuconi, ricoverato dopo essere risultato positivo al coronavirus. Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Zangrillo, ‘Condizioni di Berlusconi in constante miglioramento’ - mattinodinapoli : Berlusconi, Zangrillo: «Condizioni migliorano, quadro clinico è favorevole» - ilmessaggeroit : Berlusconi, Zangrillo: «Condizioni migliorano, quadro clinico è favorevole» - SebastianTano90 : RT @riktroiani: 'Oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole.… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? 'Oggi possiamo confermare l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici e… -

Ultime Notizie dalla rete : Zangrillo ‘Condizioni Migranti: Conte, 'rafforzeremo pattugliamento in mare' Affaritaliani.it