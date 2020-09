Ylenia Carrisi. ecco il perché era a New Orleans (Di martedì 8 settembre 2020) La sparizione di Ylenia Carrisi può definirsi uno dei rebus più strani degli anni 90’ e che tiene banco nelle notizie fino a oggi. In un momento l’attenzione anche degli investigatori si è concentrata su un uomo che la stessa donna pare chiamasse guru… Ylenia Carrisi, poi nella sua vita sembrerebbe esser stata una donna alla ricognizione della sua autonomia e del lavorativo da transitare, a condizione che fosse in ogni casoin ogni modo} lontana dall’italia e particolarmente da Cellino San Marco che sentiva abbondante stretti per sé. A non prender bene il presente desiderio di fuga sarebbe stato proprio Albano che, come fosse un presagio, vedeva che la vita dalla figlia era attratta da una fonte oscura che pian piano l’ha catturata e trascinata con ... Leggi su aciclico

