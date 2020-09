Yeman Crippa nella storia: cancella Antibo, nuovo record italiano nei 5.000 metri (Di martedì 8 settembre 2020) Straordinario Yeman Crippa. Il 23enne mezzofondista azzurro di origine etiope ha stabilito a Ostrava in Repubblica Ceca il nuovo record italiano dei 5.000 metri detenuto dal mito Salvatore Antibo trent'anni fa: 13'02"26 il tempo di Crippa, oltre tre secondi in meno di quello di Totò (13'05"59). "Sono contentissimo, dopo tre anni che ci provavo è finalmente arrivato il grande risultato. Lo dico con il sorriso, spero che un mito come Totò Antibo non ce l'abbia con me! - ha scherzato l'ambizioso Yaman a botta calda -. Gli ho tolto un altro record, ma so che faceva il tifo per me. Era l'obiettivo della mia stagione e averlo ottenuto significa che sono sulla strada giusta, che ... Leggi su liberoquotidiano

