Xbox Series S: Design e prezzo confermati da Microsoft (Di martedì 8 settembre 2020) Mentre il costo e la data di uscita delle PS5 non è ancora stato annunciato o confermato da Sony, dato che da tempo circolano dei rumors, quest’oggi Microsoft ha invece confermato l’esistenza, il Design e il prezzo della Xbox Series S, la versione economica della console di nuova generazione. Xbox Series S è realtà! Dopo i tanti rumors e supposizioni, arriva la conferma. Xbox Series S uscirà in concomitanza con la Xbox Series X, al costo di 299 dollari. Secondo dei rumors la data di uscita è prevista invece per il 10 Novembre, 7 giorni prima della PS5, la quale avrà invece un costo di 499 e 599, quest’ultime informazioni sono da ... Leggi su gamerbrain

GamerClickit : Xbox Series S annunciata ufficialmente - theHighPhil : @Samp3re Direi più tragicomico... Comunque hanno fatto molto bene ad annunciare prima il prezzo di Series S, così p… - Multiplayerit : Xbox Series S: design e prezzo da un leak, Microsoft non saprebbe come commentare - Nextplayer_it : Rivelati i prezzi e datat di uscita di Xbox Series X e Xbox Series S - XboxInfos : RT @PierreSBK71: NOTIZIA FLASH! #Microsoft annuncia e allo stesso tempo conferma #Xbox Series S, la versione all-digital della console Nex… -