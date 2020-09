Willy è morto, Willy non c'è più (Di martedì 8 settembre 2020) Una volta ho visto una rissa molto da molto vicino, ero dentro quello che stava succedendo e non me ne stavo neppure rendendo conto. Ovattato in una spirale di violenza successa troppo in fretta e per futili motivi. Pugni e sangue, tanto sangue. Il rumore spettrale delle ossa che si scheggiano e della pelle che si lacera. Il sopracciglio rotto di un ragazzo spruzzava sangue come una fontana. Rosso, vivo, pulsante.Un momento sospeso tra vita e morte, eccitazione e paura, con un ragazzo che si guarda le mani sporche di rosso e le nocche insanguinate. Non c’è nulla di bello e nobile nell’estetica di un pestaggio, un istinto sopito che esplode improvviso.Willy è morto, Willy non ... Leggi su huffingtonpost

