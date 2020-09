Willy Monteiro, per farlo morire l’hanno picchiato per venti minuti (Di martedì 8 settembre 2020) E’ stato ucciso così, Willy Monteiro: pestato a morte per venti minuti. Intanto emerge il profilo dei quattro aggressori, ora in carcere. Un pestaggio lungo venti minuti. Così è stato ucciso a 21 anni Willy Monteiro, colpevole di essere intervenuto per cercare di difendere un amico, nella notte tra sabato e domenica scorsi a … L'articolo Willy Monteiro, per farlo morire l’hanno picchiato per venti minuti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

