Willy, lo sdegno e la speculazione politica. Il tweet incendiario di Giulietti: bonificare l’Italia dai fascisti… (Di martedì 8 settembre 2020) Fin dalle prime ore in cui la notizia del brutale assassinio di Willy Monteiro ha preso a circolare, si è affacciata con prepotenza anche la voglia matta di affibbiare questo delitto feroce alla destra, ai fascisti, ai razzisti. Di indicare in Matteo Salvini il “mandante”. In Giorgia Meloni la “complice”. Willy, per questa gente, non è semplicemente un ragazzo morto in un modo assurdo e intollerabile. E’ una specie di bandiera da agitare per lo schieramento che si sente più “umano” degli altri. Certo, rispetto alle tante amare riflessione che la vicenda impone questo è un aspetto del tutto marginale. Eppure è anch’esso un tassello di una storia che ci indigna. I fratelli Bianchi non erano “fascisti” ma alla sinistra fa comodo che lo siano I quattro palestrati ... Leggi su secoloditalia

Dai, facciamoci coraggio, proviamo a dire quello che in molti non hanno il coraggio di dire e insistiamo. C’è in giro moltissimo sdegno per la frase pronunciata dai famigliari di Marco e Gabriele Bian ...

Massacro di Colleferro, il Manlio Germano di "Caterina va in città" indigna Latina

Lo sdegno da Colleferro colpisce nel cuore la città di Latina, da dove arriva il post orribilante su facebook dal profilo di Manlio Germano, nome del sottosegretario AN nel film "Caterina va in città" ...

