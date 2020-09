Willy, la polemica sul tweet di Luca Bizzarri che parla di «assassino presunto fino al processo» (Di martedì 8 settembre 2020) «Un assassino è “presunto” fino a che un tribunale dice che è un assassino»: comincia così il post di Luca Bizzarri su Willy che sta facendo discutere sui social e che altro non esprime che il principio di presunzione di innocenza o di non colpevolezza. Si tratta del principio giuridico secondo cui un imputato – in questo caso i quattro giovani accusati di omicidio preterintenzionale – è considerato non colpevole sino a che non venga provato il contrario. Il ragionamento fatto dal comico gli sta valendo una serie di critiche. LEGGI ANCHE >>> La raccolta fondi per aiutare la famiglia di Willy «Un paese che fatica a capire» il concetto di ... Leggi su giornalettismo

nadinograndi : Pensiero del pomeriggio. Molti prendono la triste storia di Willy a pretesto per fare polemica ideologica. Io spero… - CrrryyBabyy : RT @MajestyCatsy: @LaMerlettaia @ThermalReservr Sai cosa fa ancora più male? Chi come me o come Willy qui ci è nato dovrebbe fungere da col… - MajestyCatsy : @LaMerlettaia @ThermalReservr Sai cosa fa ancora più male? Chi come me o come Willy qui ci è nato dovrebbe fungere… - GPeppe34N : RT @_DAGOSPIA_: BANDIRE GLI SPORT VIOLENTI, IL TWEET DI MASSIMO GIANNINI SCATENA LA POLEMICA ONLINE - TinoMazzini : RT @_DAGOSPIA_: BANDIRE GLI SPORT VIOLENTI, IL TWEET DI MASSIMO GIANNINI SCATENA LA POLEMICA ONLINE -

Ultime Notizie dalla rete : Willy polemica Willy, polemica tweet Luca Bizzarri: «Assassino presunto fino al processo» Giornalettismo.com Insulti per Emma che aiuta un "nero bisognoso" (ma è Kanye West): "Siete la feccia"

Una battuta, l'equivoco, poi la bufera. Un profilo Twitter, postando una foto di Emma Marrone con il rapper e produttore discografico Kanye West, risalente al 2015, ha inventato di sana pianta la dida ...

Massacro di Colleferro, il Manlio Germano di "Caterina va in città" indigna Latina

Lo sdegno da Colleferro colpisce nel cuore la città di Latina, da dove arriva il post orribilante su facebook dal profilo di Manlio Germano, nome del sottosegretario AN nel film "Caterina va in città" ...

Una battuta, l'equivoco, poi la bufera. Un profilo Twitter, postando una foto di Emma Marrone con il rapper e produttore discografico Kanye West, risalente al 2015, ha inventato di sana pianta la dida ...Lo sdegno da Colleferro colpisce nel cuore la città di Latina, da dove arriva il post orribilante su facebook dal profilo di Manlio Germano, nome del sottosegretario AN nel film "Caterina va in città" ...