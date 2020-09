Willy, il principe di Bel-Air: Will Smith annuncia due stagioni del reboot (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) A trent'anni di distanza dal primo episodio di Willy, il principe di Bel-Air, Will Smith ha annunciato che sono state ordinate due stagioni del reboot della serie tv; stavolta però sarà un drama. Will Smith ha condiviso un VIDEO nel quale annuncia che sono state ordinate due stagioni del reboot di Willy, il principe di Bel-Air, storica serie tv che proprio questo mese compie 30 anni. Nel mese di agosto era stato annunciato il reboot di Willy, Il principe di Bel Air ma solo nelle scorse ore ... Leggi su movieplayer

