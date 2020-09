Willy, c’è un quinto indagato. Gli inquirenti escludono motivi razziali (Di martedì 8 settembre 2020) L’inchiesta prosegue alla ricerca dei motivi che hanno portato all’uccisione di Willy. Intanto è stata organizzata una raccolta fondi in favore della famiglia del ragazzo ucciso a Colleferro. Entrano sempre più nel vivo le indagini avviate in seguito all’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Il ragazzo di 21 anni è stato pestato e ucciso nella notte … L'articolo Willy, c’è un quinto indagato. Gli inquirenti escludono motivi razziali proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

rtl1025 : C'è una quinta persona indagata per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso, nella notte tra sabato e… - fattoquotidiano : Colleferro, c'è un quinto indagato per l'omicidio di Willy Duarte. Gli investigatori: "Nessuna implicazione razzial… - Corriere : Il fratello maggiore dei Bianchi: «Quella sera Gabriele e Marco sono venuti da me, erano inferociti con gli altri d…

