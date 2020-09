Volkswagen - Primo teaser della Suv compatta per gli Usa - VIDEO (Di martedì 8 settembre 2020) La Volkswagen amplierà verso il basso la gamma di Suv destinate agli Stati Uniti. Oltreoceano la Casa di Wolfsburg propone la Tiguan come modello più compatto, diversamente all'Europa dove al di sotto della sport utility da quattro metri e mezzo sono presenti due differenti modelli, le T-Roc e T-Cross. Per annunciare l'arrivo del nuovo modello il costruttore ha diramato alcuni teaser, senza però svelare il nome della vettura. Appuntamento a ottobre. La filiale americana del marchio tedesco non ha fornito alcuna informazione sulla nuova Suv, limitandosi a specificare che sarà il nuovo modello a ruote alte d'ingresso gamma e a fornire la data della presentazione, il 13 ottobre. La sport utility sarà caratterizzata da una firma luminosa derivara da quella ... Leggi su quattroruote

gianbasilio : RT @vaielettrico: Auto elettriche #EVs 'primo prezzo' cercansi: la più economica in assoluto, la #Skoda Citigo iV, è uscita di produzione.… - infoiteconomia : Volkswagen Karmann Ghia, 65 anni fa il primo esemplare - vaielettrico : Auto elettriche #EVs 'primo prezzo' cercansi: la più economica in assoluto, la #Skoda Citigo iV, è uscita di produz… - YouDriver_com : Ecco gli interni del primo SUV di Volkswagen elettrico al 100% - quattroruote : Abbiamo guidato la nuova #Volkswagen #Golf #GTI sulle strade tedesche: guarda il video del primo contatto con l'ott… -