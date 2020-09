Viviana Parisi, simulato l’incidente in galleria: ecco la verità (Di martedì 8 settembre 2020) Nella galleria Turdi verrà simulato l’incidente avvenuto il 3 agosto tra l’Opel Corsa di Viviana Parisi e il furgoncino con gli operai Anas. Prevista per ieri, lunedì 7 settembre, è slittata ai prossimi giorni la simulazione dell’incidente sull’autostrada A20 che ha visto protagonisti Viviana Parisi e il piccolo Gioele. Posticipato anche l’esame sulla vettura di … L'articolo Viviana Parisi, simulato l’incidente in galleria: ecco la verità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

