Vittorio Grigolo ex coach di Amici è diventato papà: è nata Bianca Maria (Di martedì 8 settembre 2020) Festa grande in casa di Vittorio Grigolo e Stefania Seimur. La ballerina di origini ucraine e il tenore ex coach di Amici hanno annunciato la nascita della loro piccola. Per Stefania si tratta della seconda bambina, mentre per Grigolo è la primogenita. Il nome scelto per lei è Bianca Maria. in riproduzione.... Vittorio Grigolo e Stefania Seimur presto sposi Su Instagram Vittorio Grigolo ha condiviso uno scatto della bimba tra le braccia della madre scrivendo: “Bianca Maria e le coccole della mamma. ... Leggi su tvzap.kataweb

MartaVinci11 : RT @arenadiverona: ??I protagonisti delle più belle pagine e dei duetti d’amore della storia dell’opera rivivono a Verona sabato sera?Vitto… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Grigolo "All Together Now", quando il tenore Vittorio Grigolo chiese alla compagna: "Mi vuoi sposare?" TGCOM Vittorio Grigolo è diventato papà: "Mia moglie e mia figlia, non chiedo di più"

Fiocco rosa in casa Grigolo. E' nata Bianca Maria, prima figlia del tenore Vittorio e della compagna, la modella Stefania Seimur. La notizia arriva via Instagram, dove i neogenitori condividono i prim ...

È nata Bianca Maria, figlia di Vittorio Grigolo e Stefania Seimur: “Amore, nient’altro importa”

Vittorio Grigolo e Stefania Seimur sono diventati genitori. La modella e ballerina ha dato alla luce una femminuccia. È nata Bianca Maria. Il tenore e la sua compagna hanno condiviso la bellissima not ...

Fiocco rosa in casa Grigolo. E' nata Bianca Maria, prima figlia del tenore Vittorio e della compagna, la modella Stefania Seimur. La notizia arriva via Instagram, dove i neogenitori condividono i prim ...Vittorio Grigolo e Stefania Seimur sono diventati genitori. La modella e ballerina ha dato alla luce una femminuccia. È nata Bianca Maria. Il tenore e la sua compagna hanno condiviso la bellissima not ...