Vintage Tennis Club Parioli, il primo torneo di beneficienza in chiave anni ’70-’80 della Capitale (Di martedì 8 settembre 2020) Racchette di legno e abbigliamento rigorosamente bianco. Sono le prime regole del torneo Vintage di Tennis, organizzato a scopo benefico dalla Fondazione Parioli Onlus, che si terrà domenica 13 settembre al Club Parioli di Roma. “Tanti lo hanno pensato, ma finalmente lo abbiamo fatto”, racconta soddisfatto il maestro Edoardo Mazza, direttore del torneo. Un evento folkloristico ispirato agli anni ’70-’80, l’Eldorado del Tennis italiano, rivolto a tutti coloro che se li ricordano e nel ’76 si chiedevano se Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, in piena crisi politica del regime di Augusto Pinochet, fossero scesi in campo a Santiago nella storica finale contro il Cile della Coppa ... Leggi su italiasera

