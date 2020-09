Videogiochi: Rovazzi è Morte in Call of Duty (Di martedì 8 settembre 2020) Fabio Rovazzi diventa “Morte” in Call of Duty: il nuovo personaggio giocabile disponibile per Modern Warfare e Warzone Fabio Rovazzi entra nel mondo di ‘Call of Duty’. Il poliedrico artista ha ispirato un nuovo personaggio giocabile in ‘Call of Duty: Modern Warfare’ e nel suo dlc ‘Warzone’. Rovazzi interpreta e presta la voce all’operatore ‘Morte’,… L'articolo Videogiochi: Rovazzi è Morte in Call of Duty Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

