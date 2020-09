“Victoria e David Beckham hanno avuto il Covid, lei era terrorizzata ma hanno tenuto il segreto” (Di martedì 8 settembre 2020) Anche Victoria e David Beckham hanno contratto il coronavirus, infettandosi probabilmente a una delle feste a cui hanno partecipato a Los Angeles. A rivelarlo è il tabloid britannico The Sun, che cita fonti vicine alla coppia secondo cui i due avrebbero deciso di tenere il massimo riserbo sulla cosa, anche perché a risultare positivi al virus sarebbero stati anche diversi parenti, amici e dipendenti della coppia. Stando alle rivelazioni pubblicate dal Sun, David e Victoria si sono presumibilmente ammalati a marzo, quando la coppia era volata negli Stati Uniti per degli incontri lavorativi dell’ex calciatore con la sua squadra Inter Miami, incontri seguiti poi da alcuni party in California. Poco dopo, la coppia ha lasciato gli Stati Uniti per tornare ... Leggi su ilfattoquotidiano

