Victoria e David Beckham avrebbero avuto il covid 19: possibile contagio a Los Angeles (Di martedì 8 settembre 2020) Hanno passato giorni sereni e felici in Italia, in vacanza ma prima di arrivare nel nostro paese, hanno affrontato un periodo molto molto complicato. Parliamo della famiglia Beckham. Oggi è arrivata la notizia che racconta quanto accaduto a fine marzo quando David, e sua moglie Victoria, hanno scoperto di essere positivi al covid 19. Per il momento la coppia non ha confermato, per cui bisognerebbe parlare con il condizionale. A lanciare questa indiscrezione è il Sun che avrebbe parlato con alcuni amici della coppia, che avrebbero raccontato quanto accaduto. Secondo quanto si legge sul Sun, i due avrebbero contratto il covid 19 negli Stati Uniti. Lì erano andati per alcuni impegni di lavoro dell’ex calciatore ma poi ... Leggi su ultimenotizieflash

