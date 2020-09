Veterano si suicida in diretta Facebook sparandosi in faccia: il video è virale (Di martedì 8 settembre 2020) Ronnie McNutt aveva 33 anni. Ex Veterano dell’esercito che ha prestato servizio in Iraq, lavorava presso una stabilimento Toyota a Blue Springs e di recente era stato licenziato ed aveva rotto con la ragazza, secondo quanto riportato dai media. Lo scorso 31 agosto ha deciso di togliersi la vita, facendolo nel modo più fragoroso: durante una diretta Facebook, sparandosi in faccia con il fucile. Le immagini (davvero molto forti) sono diventate presto virali anche perché sono state rilanciate su TikTok, social molto in voga tra i giovani. A nulla è servito l’intervento dei moderatori del social: il video è infatti diventato presto di tendenza, pur venendo in seguito rimosso. Le immagini sono estremamente crude: si vede ... Leggi su nonsolo.tv

