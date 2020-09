Verona, infortunio al ginocchio per Lazovic: non c’è interessamento dei legamenti (Di martedì 8 settembre 2020) Tegola per il Verona di Ivan Juric. Durante Serbia-Turchia, l’esterno dell’Hellas Darko Lazovic ha rimediato un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a uscire dal terreno di gioco. Per fortuna non sono interessati i legamenti, ma si tratta di una distorsione i cui tempi di recupero non sono al momento quantificabili: “L’Area Sanitaria del Club gialloblù conferma la diagnosi dello Staff Medico della Nazionale serba. In uno scontro di gioco a metà primo tempo di Serbia-Turchia (Nations League), Darko Lazovic ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del ... Leggi su sportface

