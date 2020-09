Venti spettacoli e 2.500 presenze, risplende 'L'ultima Luna d'estate' (Di martedì 8 settembre 2020) Si è chiusa con un ottimo successo di pubblico e critica la 23esima edizione de 'L'ultima Luna d'estate' . Il Festival del teatro popolare di ricerca è andato in scena anche quest'anno - con la ... Leggi su leccotoday

CatelliRossella : Da Cecilia Capanna a Stevie Biondi, venti finalisti per il premio Mia Martini Emergenti 2020 - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Da Cecilia Capanna a Stevie Biondi, venti finalisti per il premio Mia Martini Emergenti 2020… - frankietheone1 : RT @RepSpettacoli: Da Cecilia Capanna a Stevie Biondi, venti finalisti per il premio Mia Martini Emergenti 2020 - repubblica : RT @RepSpettacoli: Da Cecilia Capanna a Stevie Biondi, venti finalisti per il premio Mia Martini Emergenti 2020 - RepSpettacoli : Da Cecilia Capanna a Stevie Biondi, venti finalisti per il premio Mia Martini Emergenti 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Venti spettacoli Venti spettacoli e 2.500 presenze, risplende "L'ultima Luna d'estate" LeccoToday Cuneo, prosegue il progetto "Zoé in Città": gli eventi da mercoledì 9 settembre

Il Festival Europeo di circo contemporaneo Mirabilia è terminato, ma un’oasi circense rimane a Cuneo fino al 30 settembre. Continua infatti la rassegna di concerti, laboratori, spettacoli del progetto ...

Milk and Coffee in campo con Italia dei Diritti a Percile e Marcetelli

Monica Persiani e Morena Rosini, cantanti del noto gruppo musicale, sono candidate nelle liste del movimento presieduto da Antonello De Pierro nei 2 comuni del Lazio NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pub ...

Il Festival Europeo di circo contemporaneo Mirabilia è terminato, ma un’oasi circense rimane a Cuneo fino al 30 settembre. Continua infatti la rassegna di concerti, laboratori, spettacoli del progetto ...Monica Persiani e Morena Rosini, cantanti del noto gruppo musicale, sono candidate nelle liste del movimento presieduto da Antonello De Pierro nei 2 comuni del Lazio NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pub ...