Venezia, il Terra di Siena International Film Fest premia Cate Blanchett e Diego Boneta (Di martedì 8 settembre 2020) Cate Blanchett, presidente della Giuria della “77 edizione della Mostra d’Arte di Venezia è stata la super ospite di un esclusivo party Hollywood Style, svoltosi il 4 settembre sera nella prestigiosa dimora storica, Villa Ines del Lido di Venezia. Accanto a lei Diego Boneta, noto attore messicano, protagonista di uno dei Film in concorso, ed il regista premio Oscar Oliver Stone. Un’edizione epocale, quella di quest’anno, che si sta svolgendo secondo il rigoroso rispetto delle norme anti Covid 19, con tanti Film in programmazione ed in concorso nelle varie sezioni, e qualche evento mondano organizzato, sempre all’insegna dell’ossequio dei protocolli di sicurezza Covid 19. La serata che ha visto coniugare in ... Leggi su ildenaro

Tappeti di moquette inzuppati dopo la violentissima grandinata. Nessun danno, invece, alle sale Perla, Volpi, Casinò usate per i film VENEZIA. Acqua dal tetto, nei bagni, sulle scale. La violentissim ...

