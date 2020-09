Venezia 77: Il Premio Assocastelli per Paolo Consorti (Di martedì 8 settembre 2020) A Venezia 77 Paolo Consorti riceve il Premio Assocastelli per Havana Kyrie, film con protagonista Franco Nero Durante la settantasettesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, presso la prestigiosa cornice di Palazzo Nani Bernardo, è stato consegnato il Premio Assocastelli a Paolo Consorti. Il Premio è stato consegnato al regista con la sua casa di produzione, Opera Totale, e gli è stato attribuito per la produzione del film dal titolo Havana Kyrie (realizzato anche grazie al contributo del Mibact e della Regione Marche), con protagonisti l’attore italiano Franco Nero lo statunitense Ron Perlman. Durante l’evento, ... Leggi su tuttotek

