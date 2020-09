Veneto: al via la sperimentazione del vaccino anti-Covid 19 (Di martedì 8 settembre 2020) Prende il via oggi la sperimentazione sull’uomo del vaccino italiano anti-Covid 19. Presso l’ospedale di Verona si sono presentati i primi sei volontari, tutti residenti in città e di età compresa tra 18 e 54 anni. Le prime tre dosi di Grad-Cov2 su territorio nazionale erano già state somministrate una settimana fa allo Spallanzani di Roma. Quella veneta, dunque, è la prosecuzione di una sperimentazione che viene condotta dal Centro di ricerche cliniche dell'Ospedale Borgo Roma di Verona proprio in collaborazione con lo Spallanzani e l’università di Verona. Conte firma nuovo Dpcm: misure anti Covid prorogate fino al 7 ottobre Oltre alla proroga delle misure del 7 agosto il ... Leggi su blogo

