Venerdì l'inaugurazione della mostra "La casa dell'angelo – 5 artisti per Ugo Marano" (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Prosegue l'impegno di Scabec S.p. A. per la valorizzazione dei tesori culturali della Campania attraverso una serie di iniziative che sono a supporto di Comuni e di realtà associative di tutto il territorio regionale per contribuire alla promozione e allo sviluppo delle potenzialità in chiave artistica e culturale e di attrattori turistici di siti e luoghi di interesse storico-monumentale, un impegno già realizzato con la recente mostra di William Kentridge che ha permesso la riapertura dell'Antico Arsenale della Repubblica di Amalfi e che conferma ora con la mostra "La casa dell'angelo – 5 artisti per Ugo Marano". Venerdì 11 settembre, alle ...

