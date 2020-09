Vendola al Foglio: “Emiliano è il peggio. Ma Fitto è il peggio del peggio" (Di martedì 8 settembre 2020) Dunque, in Puglia, Nichi Vendola chi voterà? Michele Emiliano, il tarantolato, o Antonella Laricchia, la grillina che vuole processare Emiliano? “Sono un uomo di sinistra e un elettore di centrosinistra. Voterò per impedire che la destra sovranista si annetta la Puglia di Moro e di Di Vittorio”. Leggi su ilfoglio

