Vasco Rossi, la dedica e il dolce gesto per il compleanno della moglie Laura (Di martedì 8 settembre 2020) Vasco Rossi romantico e innamorato nella dedica speciale alla moglie, su Instagram: il rocker di Zocca ha scelto i social per sottolineare il sentimento che lo lega a Laura Schmidt, con un messaggio in occasione del suo compleanno. Vasco Rossi, la dedica a Laura Schmidt per il compleanno “Oggi vado a comprare dei fiori per la Laurina… Perché è il suo compleanno“. È così che Vasco Rossi scalda il cuore dei follower, con un post che ricalca la cornice del suo amore per la moglie, Laura Schmidt, a cui ha scelto di fare una romantica dedica nel giorno del ... Leggi su thesocialpost

Tg3web : Vasco Rossi contro i negazionisti del covid. Da settimane il cantautore polemizza sui social con chi nega la pandem… - PensierInfiniti : RT @pampam77019344: Vasco Rossi #VascoRossi Stupendo - Kurdefeso : @Renato47Rm Qualcuno dica a salvini che le chiese sono aperte da mesi... lui non de ne accorto, non ha fatto neanch… - Radio_Manbassa : Vasco Rossi - Toffee - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Vasco Rossi - Silvia -