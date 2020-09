Valdis Dombrovskis è stato nominato nuovo commissario europeo per il commercio (Di martedì 8 settembre 2020) Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis sarà il nuovo commissario per il commercio dell’Ue, mentre Mairead McGuinness sarà il nuovo commissario irlandese con responsabilità per i servizi finanziari. L’annuncio è arrivato dal presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Dombrovsksis, che dopo le dimissioni di Phil Hogan del mese scorso ha ricoperto il ruolo di commissario ad interim per il commercio, rinuncerà ad alcune delle attuali responsabilità nel suo ampio portafoglio economico anche se continuerà a partecipare all’Eurogruppo con Paolo Gentiloni, affidando a McGuinness i servizi finanziari e la stabilità ... Leggi su linkiesta

