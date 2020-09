Vaccino Covid, in Veneto iniziata la sperimentazione su sei volontari (Di martedì 8 settembre 2020) È iniziata in , all'ospedale di Verona, la sperimentazione del italiano anti con l'inoculazione sui primi sei volontari . Si va da uno studente 18enne ad un medico di 54 anni, tutti veronesi. Le prime ... Leggi su leggo

VauroSenesi : #Libero #Feltri: '#Putin ha regalato a #Berlusconi, sofferente per il Covid, una dose del vaccino russo'... La mia… - LiaCapizzi : Incredibile. Djokovic squalificato. Tira la palla contro una giudice di linea. Era nervoso (dolore spalla, aveva su… - SkyTG24 : Vaccino anti-Covid, in Veneto iniziata sperimentazione su sei volontari - kecah : RT @SkyTG24: Vaccino anti-Covid, in Veneto iniziata sperimentazione su sei volontari - MInghingolo : RT @CesareSacchetti: Trump, come Putin, farà il suo vaccino e uscirà dall'operazione terroristica del Covid. Ora il mondialismo farà di tut… -