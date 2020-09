Vaccino anti-Covid, parla l’esperto: “In Italia c’è meno fretta” (Di martedì 8 settembre 2020) Sergio Abrignani, ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano, fa il punto sul Vaccino anti-Covid. “Sarà proposto in Italia solo alle categorie più esposte o a rischio di morte”. Si torna a parlare della possibilità di avere a disposizione in tempi brevi il Vaccino contro il Covid-19. Soprattutto in giro per il mondo, dove … L'articolo Vaccino anti-Covid, parla l’esperto: “In Italia c’è meno fretta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

