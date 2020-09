Vaccino anti Covid, fabbriche già in moto. A novembre 10 milioni di dosi – La notizia a insaputa dei ricercatori (Di martedì 8 settembre 2020) Succede così, nel variegato mondo dell’informazione. Succede che La Repubblica, nota testata nazionale, pubblichi un articolo dal titolo Vaccino anti Covid, fabbriche già in moto. A novembre 10 milioni di dosi. E succede che lo metta dietro un paywall, con tanto di preghierina di pagare un pass abbonati allo scopo di usufruire di giornalismo di qualità. Per invogliare l’acquisto, ecco che un paragrafo annuncia trionfale Fine settembre o inizio ottobre: conclusione delle sperimentazioni. Fine ottobre: autorizzazione da parte dell’Ema, l’autorità europea del farmaco. novembre: messa in commercio delle prime dosi. La fabbricazione è già stata avviata e ne ... Leggi su bufale

SkyTG24 : Vaccino anti-Covid, in Veneto iniziata sperimentazione su sei volontari - LaStampa : A Verona iniziata la sperimentazione sul vaccino anti-Covid - IlContiAndrea : Comunque sì, bello tutto per carità, ma vorrei arrivasse prima possibile il vaccino anti #Covid_19 per spararmelo i… - infoitsalute : A Verona iniziata la sperimentazione sul vaccino anti-Covid - SF67803545 : RT @WCostituzione: Le Nazioni Unite sono costrette ad ammettere che il #vaccino finanziato da colui che finanzia i vaccinifici #covid e che… -