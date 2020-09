Vaccino anti-Covid 19, Burioni: “Bisognerà convincere la gente a farselo somministrare” (Di martedì 8 settembre 2020) Il professor Roberto Burioni, su MedicalFacts, si è espresso in ordine al Vaccino contro il Covid-19 in generale ed alla possibilità che gli USA saranno in grado di somministrarlo già dal prossimo mese. Il Professor Roberto Burioni, su MedicalFacts, ha voluto commentare la notizia in forza della quale gli USA sarebbero pronti a somministrare le … L'articolo Vaccino anti-Covid 19, Burioni: “Bisognerà convincere la gente a farselo somministrare” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

SkyTG24 : Vaccino anti-Covid, in Veneto iniziata sperimentazione su sei volontari - LaStampa : A Verona iniziata la sperimentazione sul vaccino anti-Covid - IlContiAndrea : Comunque sì, bello tutto per carità, ma vorrei arrivasse prima possibile il vaccino anti #Covid_19 per spararmelo i… - infoitsalute : Vaccino anti-Covid, in Veneto iniziata sperimentazione su sei volontari - infoitsalute : Al via anche in Veneto la sperimentazione del vaccino anti Covid -