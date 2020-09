Vacanze a scrocco con il nome di Belen: il finto amico truffa migliaia di euro (Di martedì 8 settembre 2020) A quanto sembra, un trentenne croato, fingendosi amico di Belen ha truffato per migliaia di euro hotel e yacht sull’isola di Capri. foto facebookA quanto pare sull’isola di Capri, il nome di Belen Rodriguez è una garanzia per qualsiasi cosa. Così un trentenne croato, già noto alle forze dell’ordine, ha ordito una truffa in alcuni hotel, ristoranti e yacht di lusso dell’isola fingendosi amico della showgirl. A riportare la notizia, con grande accuratezza, oltre al Corriere della Sera e anche Il Giornale. L’uomo, tramite un’identità non sua e bonifici falsi, è riuscito a trascorrere una vacanza da vip a Capri, alloggiando in uno dei migliori hotel ... Leggi su chenews

