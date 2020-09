Usa: Forbes, nonostante covid Paperoni sempre più ricchi ma Trump -600 mln dlr in 1 anno (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – nonostante la pandemia e la crisi economica in seguito all’emergenza coronavirus i Paperoni d’America si sono arricchiti. Nel 2020, infatti, la loro ricchezza accumulata è stata pari a 3.200 miliardi di dollari: l’8% in più rispetto all’anno scorso. Per il presidente Usa, Donald Trump, invece, il 2020 è stato un anno difficile: in un anno ha perso ben 600 milioni di dollari. E’ quanto emerge dalla classifica stillata da ‘Forbes’. A guidare la classifica è il fondatore e Ceo di Amazon, Jeff Bezos con un patrimonio pari a 179 miliardi di dollari che si conferma al primo posto per il terzo anno consecutivo. Al secondo posto si ... Leggi su calcioweb.eu

