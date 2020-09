Usa 2020:Trump pronto a spendere 100 mln suoi per rielezione (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 08 SET - Donald Trump è pronto a spendere, se necessario, cento milioni di dollari della sua fortuna personale per la sua rielezione. Secondo Bloomberg News, si tratterebbe di una ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : Ieri prima udienza per l’estradizione negli Usa con un ennesimo atto di incriminazione. Snowden: “Un processo meno… - carlogubi : Assange rischia 170 anni di carcere per spionaggio. Articolo21 domani al sit-in davanti all’Ambasciata Usa per dire… - repubblica : Usa, perché nei quartieri poveri fa più caldo - sardanews : Usa 2020:Trump pronto a spendere 100 mln suoi per rielezione - Albe_1964 : 'Rodari era un autore finora messo all'indice negli USA perché comunista'. La cosa mi sembra surreale e poco verosi… -