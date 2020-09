Uomo ucciso e bruciato nella sua villa: il figlio confessa il delitto agli inquirenti (Di martedì 8 settembre 2020) Un Uomo di 61 anni è stato ucciso nella sua villetta di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, dal figlio che avrebbe confessato il delitto. Orrore a Casale Monferrato, comune in provincia di Alessandria, dove un Uomo di 61 anni è stato ucciso ed il cadavere ritrovato carbonizzato nella propria villetta, sita nella zona tra … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

