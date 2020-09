Uomini e Donne, Tina Cipollari dimagrita incanta tutti: il look della prima puntata VIDEO (Di martedì 8 settembre 2020) Tina Cipollari è dimagrita: a dimostrarlo è stata la messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne. La celebre opinionista è infatti riuscita nel suo intento di perdere quei kg che tanto le andavano stretti. La sua forma fisica e il suo sorriso hanno, in questa prima puntata, attirato l’attenzione e gli occhi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

