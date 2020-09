Uomini e Donne, roba da imperatrice: il ritorno in onda di Maria De Filippi? Cifre-terremoto (Di martedì 8 settembre 2020) Un ritorno brutale, da imperatrice vera degli ascolti, assoluta, quale di fatto è. Si parla di Maria De Filippi e del suo Uomini e Donne che ieri, lunedì 7 settembre, su Canale 5, ha proposto la prima puntata della stagione. Risultato? Pazzesco: il dating show Mediaset ha infatti raggranellato la bellezza del 22,6% di share, pari a 2.790.000 telespettatori. Il tutto alla sua venticinquesima edizione. Già, 25: caso raro, soprattutto è raro mantenere simili ascolti dopo così tanto tempo. Il successo, per inciso, era confermato anche in tempo reale da quanto accadeva sui social, dove l'hashtag #UominieDonne è subito entrato in tendenza al primo posto, per rimanervi a lungo. Un altro successo firmato-De ... Leggi su liberoquotidiano

