Uomini e Donne: perché Barbara De Santi ha lasciato il Trono Over (Di martedì 8 settembre 2020) Barbara De Santi non è stata confermata nel cast della nuova edizione di Uomini e Donne. Ecco perché la dama non è più al Trono Over. Barbara De Santi è uno dei personaggi che ha fatto la storia del Trono Over di Uomini e Donne. Purtroppo però, nonostante la dama abbia sempre acceso gli animi … L'articolo Uomini e Donne: perché Barbara De Santi ha lasciato il Trono Over è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

nzingaretti : Solidarietà a @ellyesse. Il sessismo è una brutta bestia, come la stupidità degli uomini che insultano e offendono le donne - elenabonetti : Nessuno può separare @TeresaBellanova dalla sua Puglia, è la terra che l'ha resa una donna fiera e tenace. È il suo… - matteosalvinimi : Il futuro del nostro Paese non può essere il modello Conte, Bonafede, Pd, Renzi e 5Stelle. C’è bisogno di un’Italia… - alexiacmsgdr : @luc4scms scendiamo le scale di uomini e donne - sacrofanoo : RT @daanmargot: Curioso che si dica sempre così alle donne ma mai agli uomini 'se continui con queste stronzate misogine non troverai mai u… -