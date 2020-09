Uomini e Donne, Barbara De Santi assente: Pamela Perricciolo svela il motivo (Di martedì 8 settembre 2020) Uomini e Donne il dating show condotto da Maria De Filippi è ripartito il 7 settembre su Canale 5. La padrona di casa dello studio di Cinecittà ha deciso di unire in un unico blocco il trono over e il trono classico e naturalmente sono state adottate tutte le misure di sicurezza anticovid nel rispetto delle norme previste dal Governo. Molte novità hanno regalato dei colpi di scena e le anticipazioni che circolano sul web ci rivelano una grande assenza nel programma. Stiamo parlando di Barbara De Santi, la protagonista del trono over. Barbara De Santi fuori da Uomini e Donne: ecco perché Barbara De Santi è la professoressa che si è fatta conoscere dal pubblico di ... Leggi su velvetgossip

