Uomini e Donne, Andrea Zelletta in difesa della fidanzata Natalia Paragoni: ‘Voi state male’ (Di martedì 8 settembre 2020) Natalia Paragoni ha ricevuto moltissime critiche per l’ultimo video che ha pubblicato sui social prima di sfilare sul Red Carpet di Venezia. Il fidanzato è intervenuto in sua difesa Uomini e Donne: Natalia Paragoni sommersa dalle critiche Come ogni anno c’è una grande polemica per chi sfila sul Red Carpet del Festival Del Cinema di Venezia. Infatti, oltre ad attori e produttori del grande schermo, ci sono anche influencer, ex volti di Uomini e Donne, Temptation Island, vari reality e questo spesso non viene accettato dal mondo dei social. Gli utenti, infatti, tutti gli anni, mandano commenti negativi e critiche a ognuno di loro. È una polemica che, però, ha un po’ stancato, dal momento ... Leggi su kontrokultura

