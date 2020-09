Undine, clip esclusiva del film del regista tedesco Christian Petzold (Di martedì 8 settembre 2020) Undine è stato presentato con successo alla 70° edizione del Festival di Berlino ed arriverà nelle nostre sale dal 24 settembre con Europictures: ecco in esclusiva la clip 'L'acquario' Undine, del quale oggi vi mostriamo una video clip in esclusiva, è il film che il regista tedesco Christian Petzold ha presentato con successo alla 70° edizione del Festival di Berlino. La pellicola sarà distribuita in Italia dal 24 settembre grazie a Europictures. La protagonista femminile della scena che potete vedere nel video è Paula Beer che grazie al ruolo di Undine ha vinto l'Orso d'argento. Nel bar dove entra c'è Christoph (Franz Rogowski, un ... Leggi su movieplayer

