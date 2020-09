Under 21, figuraccia Italia: che tonfo in Svezia! (Di martedì 8 settembre 2020) KALMAR, SVEZIA, - Una brutta Italia cade malamente sotto i colpi della Svezia nella sesta giornata del Gruppo 1 delle qualificazioni ad Euro 2021 . L' Under 21 di Nicolato perde 3-0 senza gioco e ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Under21, figuraccia Italia: che tonfo in Svezia!: Nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2021 gli azzurrin… - Alessan37243879 : Neanche contro l'under 23 higuain è stato preso in considerazione. Spero che per l'inizio del campionato arrivi sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Under figuraccia Under 21, figuraccia Italia: che tonfo in Svezia! Corriere dello Sport.it