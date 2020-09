“Una ragazza per il cinema”, dalla Sicilia la nuova eletta Alice Carbonaro (Di martedì 8 settembre 2020) E’ Siciliana, la nuova “ragazza per il Cinema” 2020, Alice Carbonaro, 19 anni, da Messina, con il numero 16. “Sono emozionata, ma felicissima, dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi hanno aiutato in questa avventura – ha affermato a caldo la nuova Miss – ma soprattutto, la dedico ad una persona che non è più con me. Il giorno del mio 18° compleanno ero in macchina con mia cugina e lei non è più qui con me. Devo dirle grazie perché sono qui e ho questa corona, grazie a lei. Ho tanto da affrontare davanti a me, le dedico questo momento. Un grosso abbraccio a tutte le altre ragazze che ho conosciuto – continua la vincitrice – è stata un’esperienza che non dimenticherò. ... Leggi su laprimapagina

