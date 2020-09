"Una malattia infernale, spero di farcela". Berlusconi, telefonata choc al comizio: "Sto lottando", i test (sconvolgenti) del San Raffaele (Di martedì 8 settembre 2020) Una telefonata al comizio. Silvio Berlusconi interviene all'evento di Forza Italiaa Fenis, in Valle d'Aosta (dove il 20 e 21 settembre si voterà per le regionali) e rompe il silenzio iniziato con il ricovero all'ospedale San Raffaele per coronavirus. "Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta - ammette l'ex premier -. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista". Non nasconde l'ansia e la preoccupazione, il leader azzurro. Ma al tempo stesso riesce a pensare anche alla politica: "Bisogna far sapere agli ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Una malattia Berlusconi interviene al comizio: "Sto lottando contro una malattia infernale" L'Unione Sarda Berlusconi. Zangrillo: evoluzione favorevole, "parametri clinici ed ematochimici rassicuranti"

08 settembre 2020 Quinto giorno di ricovero e per Silvio Berlusconi ci sono buone notizie. Il professor Alberto Zangrillo conferma che il quadro clinico del paziente 'vip' del San Raffaele è "in costa ...

